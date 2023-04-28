Єврокомісія домовилася з країнами ЄС щодо експорту українського зерна

Єврокомісія досягла принципової домовленості з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо експорту української агроппродукції.

"Ми діяли, щоб вирішити проблеми як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України", - написав заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Для вирішення зернової кризи, Єврокомісія вирішила фінансово підтримати фермерів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії. Для постраждалих фермерів буде виділено пакет підтримки на 100 мільйонів євро.

Домбровскіс зазначив, що Єврокомісія прийняла "виняткові захисні заходи": заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику. Соняшникова олія до переліку не увійшла.

В рамках цієї домовленості країни ЄС скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції.

Єврокомісія проведе розслідування щодо молока, мʼяса птиці та яєць з України, заборону на імпорт яких просуває Польща. У разі, якщо буде виявлено порушення, то буде введено ввізні мита.

Нагадаємо, польські аграрії вимагали, щоб заборона Європейського Союзу на імпорт української аграрної продукції діяла до кінця року.