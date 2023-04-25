Аграрії вимагають розпочати розслідування через заборону імпорту української сільгосппродукції

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" направила офіційно скаргу до Міністерства економіки України із запитом розпочати розслідування та вжити заходів у відповідь щодо дискримінаційних дій деяких країн ЄС, що ввели нещодавно заборону на імпорт широкого переліку сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомляє пресслужба УКАБ.

Як відомо, з 15 квітня 2023 року низка країн ЄС ввела заборону на ввезення дуже широкого переліку сільськогосподарської продукції з України.

Так, Республіка Польща ввела заборону рішенням від 15.04.2023, Словацька Республіка заборонила імпорт від 17.04.2023, Угорщина ввела заборону від 18.04.2023, Республіка Болгарія заборонила імпорт з 24.04.2023 року.

Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Під тимчасову заборону потрапило не лише зерно, а й низка інших продуктів. Наприклад, у Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

"Згідно з статтею 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачено можливість проведення відповідного розслідування з боку Мінекономіки. Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, на підставі чого можуть бути прийняті рішення про вжиття адекватних заходів у відповідь на дискримінаційні дії інших держав", - наголошують в УКАБ.

Там додають, що заходи України у відповідь можуть бути припинені в разі припинення відповідними державами дискримінаційних дій щодо України, підписання відповідної угоди та/або відшкодування шкоди.

"Ми сподіваємося на вирішення ситуації з експортом аграрної продукції шляхом діалогу, проте вже більше тижня перемовини не дають очікуваного результату. Відповідно, Мінекономіки має розпочати розслідування і розглянути комісійно варіанти заходів у відповідь в разі неприпинення дискримінації української агропродукції", – зауважив Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.

Зауважимо, Польща хоче, щоб заборона Європейського Союзу на імпорт української аграрної продукції діяла до кінця року.

Раніше Єврокомісія розкритикувала заборону на імпорт української сільгосппродукції, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Пізніше стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України. Як писало Financial Times, влада ЄС готується на своєму рівні запровадити екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти держав-членів блоку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com