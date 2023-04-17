Не лише зерно. У Словаччині назвали продукти, які також потрапили під заборону імпорту з України

Словаччина заборонила імпортувати з України не лише зерно, а й кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі. Про це пише Aktuality.

Зазначається, що обмеження діятиме до подальшого повідомлення. Однак список ще може змінитися. Наразі в ньому немає продуктів тваринного походження.

«Польща запровадила суворі заборони, тому ми були змушені реагувати, щоб захистити словацький ринок», – сказав тимчасовий міністр сільського господарства Словаччини Самуель Влчан.

При цьому він додав, що Словаччина буде транзитною країною.

Нагадаємо, 16 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер повідомив, що країна тимчасово забороняє імпорт зерна з України. Також він додав, що обмеження стосуватиметься й інших продуктів, але не зазначив, яких саме.

Рішення про призупинення імпорту українського зерна прийняли також Польща та Угорщина.

Це сталося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.