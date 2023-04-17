Не только зерно. В Словакии назвали продукты, которые также попали под запрет импорта из Украины

Словакия запретила импортировать из Украины не только зерно, но и кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи. Об этом пишет Aktuality.

Отмечается, что ограничение будет действовать до последующего сообщения. Однако список может измениться. Сейчас в нем нет продуктов животного происхождения.

"Польша ввела строгие запреты, поэтому мы были вынуждены реагировать, чтобы защитить словацкий рынок", - сказал временный министр сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан.

При этом он добавил, что Словакия будет транзитной страной.

Напомним, 16 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна временно запрещает импорт зерна из Украины. Также он добавил, что ограничение будет касаться и других продуктов, но не отметил, каких именно.

Решение о приостановлении импорта украинского зерна приняли также Польша и Венгрия.

Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.