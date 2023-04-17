В ЕС обсудят запрет на импорт зерна из Украины - Reuters

Представители стран-членов Европейского Союза на этой неделе обсудят решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Собеседник агентства сообщил, что низкие мировые цены и спрос означают, что зерно остается в блоке, а не продается дальше. Чрезмерное предложение стало политической проблемой для правящей польской партии "Право и справедливость" в год выборов.

"Мы ожидаем, что Польша и Венгрия предложат определенные объяснения, а также будет реакция Европейской комиссии… Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением по этому поводу... Мы увидим, что мы сможем сделать в ближайшие недели и месяцы", – отметил он.

Напомним, что правительство Венгрии заявило о введении запрета на ввоз зерна из Украины и связало его с ранее принятыми подобными действиями со стороны Польши и Словакии.

Впоследствии в Европейской комиссии заявили, что считают, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы.

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