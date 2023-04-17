У ЄС обговорять заборону імпорту зерна з України - Reuters

Представники країн-членів Європейського Союзу цього тижня обговорять рішення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та інших продуктів харчування з України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

Співрозмовник агентства повідомив, що низькі світові ціни та попит означають, що зерно залишається в блоці, а не продається далі. Надмірна пропозиція стала політичною проблемою для правлячої польської партії "Право і справедливість" у рік виборів.

"Ми очікуємо, що Польща та Угорщина запропонують певні пояснення, а також буде реакція Європейської комісії… Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить із пропозицією щодо цього... Ми побачимо, що ми зможемо зробити в найближчі тижні та місяці", - зазначив він.

Нагадаємо, що уряд Угорщини заявив про запровадження заборони на ввезення зерна з України та пов'язав його з раніше ухваленими подібними рішеннями з боку Польщі та Словаччини.

Згодом в Європейській комісії заявили, що вважають, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.

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