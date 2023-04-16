Болгарія обдумує запровадження заборони на імпорт українського зерна

Уряд Болгарії розглядає варіант запровадження заборони на імпорт українського зерна за прикладом Польщі та Угорщини.

Про це заявив виконуючий обв'язки міністра сільського господарства Явор Гечев, передає місцеве видання "Радіо Болгарія".

"Інтереси Болгарії повинні бути захищені. Крім того, тепер, коли дві країни вже діяли таким чином, якщо ми не відреагуємо, накопичення (зерна —Delo.ua) на території Болгарії можуть збільшуватися", — сказав він.

Напередодні заяви він спілкувався з колегами з шести країн з цього приводу. Він стверджує, що Болгарія зверталася з цього питання до Брюсселя ще у вересні 2022 року. Наразі в країні тривають переговори між гілками влади щодо українського зерна.

Нагадаємо, що уряд Угорщини заявив про запровадження заборони на ввезення зерна з України та пов'язав його з раніше ухваленими подібними рішеннями з боку Польщі та Словаччини. Уточнюємо, що у Словаччині лише зупинили обробку імпортованої з України пшениці, оскільки виявили підвищену кількість залишків пестицидів.

Згодом в Європейській комісії заявили, що вважають, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.

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