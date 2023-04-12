Українські фермери вважають протести в ЄС проти українського зерна політичними

Українські фермери вважають, що протести європейських колег мають політичний характер, і поставки українського зерна не знижують прибутковості їхнього бізнесу.

Логістичні перешкоди утримували великі обсяги українського зерна, яке є дешевшим, за вироблене в Європейському Союзі, і тому ціни в Європі можуть занижуватися, пише Reuters.

"Політичний характер страйків європейських фермерів очевидний. Україна продає частину зерна до Польщі, і його не дуже багато. Однак певним силам потрібно продемонструвати, що це пов'язано з надлишком українського зерна", – заявив заступник голови Української аграрної ради (УАС) Денис Марчук.

Він зазначив, що падіння світових цін на зернові та олійні є тенденцією, і що Україна використовує Польщу та Румунію як транзитні маршрути, а не напряму експортує до них.

За словами Марчука, польська заборона імпорту може вплинути на українських фермерів у західних регіонах, оскільки вони традиційно продавали споживачам у Польщі, а в господарствах залишилося до 40% минулорічного врожаю, який вони планували продати та використати на посівну.

Через війну в Україні вирощування зерна скоротилося 86 мільйонів тонн у 2021 році до 53 мільйонів тонн у 2022 році.

Минулого тижня Польща заявила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна після того, як протести фермерів призвели до того, що міністр сільського господарства Польщі пішов у відставку, але транзит все одно буде дозволено.

Проте, зранку 12 березня, стало відомо, що польські фермери блокують залізничну колію в Грубешові, якою зерно з України потрапляє до Польщі.