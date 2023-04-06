Україна може зменшити експорт зерна автошляхами, якщо розблокують морпорти, — Мінагрополітики

Експорт морем є вигіднішим для всіх учасників зернового ринку, зокрема, для українських фермерів та трейдерів. Україна могла б зменшити відправку зерна автошляхами за рахунок збільшення відвантаження через порти, але Росія гальмує роботу "зернового коридору".

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає пресслужба відомства.

Значні поставки українського зерна проходять через польський ринок, що знижує ціну на сировину. Це вже викликало незадоволення у місцевих фермерів. Київ та Варшава намагаються вирішити це питання, але в Мінагрополітики пояснюють, що не все залежить від української сторони.

"Якби всій світовій спільноті разом вдалося дотиснути Росію щодо збільшення цих перевірок, ми б могли відправляти в декілька разів більше кораблів на добу, відповідно, потік автомобільних перевезень українського зерна країнами Європи міг би зменшитися. Для українського фермера експорт морем дешевший, а отже – вигідніший", — цитує відомство пояснення Сольського.

РФ продовжує штучно стримувати експорт українського зерна морем, гальмуючи проведення інспекцій суден у Босфорі. Інспектують лише 2-3 кораблі в день.

Нагадаємо, що за підсумками першого дня офіційного візиту до Польщі президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився з польскою стороною, як вирішити питання щодо постачання українського зерна до Європейського Союзу. Водночас він не уточнив, як саме вирішили уладнати ситуацію, але додав, що "у найближчі дні-тижні ми остаточно вирішимо всі питання".