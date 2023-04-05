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Зеленський про обмеження імпорту українського зерна до Польщі: ми знайшли вихід

Фото: пресслужба ОП.
Володимир Зеленський під час візиту у Польщу. Фото: пресслужба ОП.

Україна та Польща знайшли, як вирішити питання щодо постачання українського зерна до Європейського Союзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з польським прем’єром Матеушем Моравецьким, передає "Європейська правда".

"Ми обговорювали питання щодо польських і українських фермерів. Ми знайшли вихід", - зазначив він.

Президент не уточнив, як саме вирішили уладнати ситуацію, але додав, що "у найближчі дні-тижні ми остаточно вирішимо всі питання".

"Тому що не може бути будь-яких питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща і Україна", – додав Зеленський.

Нагадаємо, польські фермери, які виступають проти імпорту дешевого українського зерна в країну, заявили, що можуть пікетувати візит президента України Володимира Зеленського до Польщі, якщо влада не дослухається до їхніх вимог.

Раніше  прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький домовився з Європейською комісією про те, що країна отримає чергову фінансову компенсацію для фермерів від ЄС через збитки від безмитного експорту українського зерна.

Окрім того, Румунія та Польща планують обговорити з Європейською комісією розробку механізму, який допоможе налагодити відстеження експорту зерна з України, щоб уникнути спекуляцій.

Автор:
Ніна Комащенко