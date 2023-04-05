Зеленский об ограничении импорта украинского зерна в Польшу: мы нашли выход

Украина и Польша нашли, как решить вопрос по поставкам украинского зерна в Европейский Союз.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким, передает "Европейская правда".

"Мы обсуждали вопросы польских и украинских фермеров. Мы нашли выход", - отметил он.

Президент не уточнил, как именно решили уладить ситуацию, но добавил, что "в ближайшие дни-недели мы окончательно решим все вопросы".

"Потому что не может быть каких-либо вопросов, сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина", – добавил Зеленский.

Напомним, польские фермеры, выступающие против импорта дешевого украинского зерна в страну, заявили, что могут пикетировать визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, если власти не прислушиваются к их требованиям.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорился с Европейской комиссией о том, что страна получит очередную финансовую компенсацию для фермеров от ЕС из-за ущерба от беспошлинного экспорта украинского зерна.

Кроме того, Румыния и Польша планируют обсудить с Европейской комиссией разработку механизма, который поможет отслеживать экспорт зерна из Украины, чтобы избежать спекуляций.