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Зеленский об ограничении импорта украинского зерна в Польшу: мы нашли выход
Украина и Польша нашли, как решить вопрос по поставкам украинского зерна в Европейский Союз.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким, передает "Европейская правда".
"Мы обсуждали вопросы польских и украинских фермеров. Мы нашли выход", - отметил он.
Президент не уточнил, как именно решили уладить ситуацию, но добавил, что "в ближайшие дни-недели мы окончательно решим все вопросы".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Потому что не может быть каких-либо вопросов, сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина", – добавил Зеленский.
Напомним, польские фермеры, выступающие против импорта дешевого украинского зерна в страну, заявили, что могут пикетировать визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, если власти не прислушиваются к их требованиям.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорился с Европейской комиссией о том, что страна получит очередную финансовую компенсацию для фермеров от ЕС из-за ущерба от беспошлинного экспорта украинского зерна.
Кроме того, Румыния и Польша планируют обсудить с Европейской комиссией разработку механизма, который поможет отслеживать экспорт зерна из Украины, чтобы избежать спекуляций.