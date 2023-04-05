Зеленський прибув до Польщі

Президент України Володимир Зеленський зранку 5 квітня прибув до Польщі. Про це повідомив його прессекретар Сергій Нікіфоров у телемарафоні “Єдині новини”.

"Так, президент у Польщі. Він разом із першою леді розпочав свій офіційний візит... Буде багато одно- та двосторонніх зустрічей. Наприклад, з польським бізнесом, рятувальниками, волонтерами, мерами прикордонних з Україною міст і багато інших протокольних заходів", — розповів Нікіфоров.

Польске RMF FM уточнило, що український лідер матиме зустріч з польським колегою Анджеєм Дудою віч-на-віч. За інформацією польських ЗМІ, об 11:00 за місцевим часом президент Польщі офіційно привітає Зеленського в президентському палаці.

Після цього розпочнуться робочі зустрічі різних рівнів: між главами держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

Тем переговорів офіційно не називали, очевидно, лідери будуть обговорювати військову допомогу Україні. На 18:00 запланували зустріч у дворику Королівського замку.

Зауважимо, що 5 квітня відбудеться перший офіційний візит українського президента до Польщі, адже раніше Зеленський прибував до Польщі дорогою назад до України після поїздок до США, Великобританії та деяких інших країн ЄС.

Про план Зеленського відвідати Польщу з офіційним візитом стало відомо наприкінці березня.