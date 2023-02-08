Вперше в історії: Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом ІІІ (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Великої Британії зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

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Там підкреслюють, що ця зустріч стала першою аудієнцією президента України у британського монарха за всю історію українсько-британських відносин.

Зеленський привітав короля з нещодавнім сходженням на престол і побажав миру й процвітання британському народові. Президент також висловив подяку британцям та їхньому уряду й наголосив на тому, що Сполучене Королівство є одним із найближчих і найважливіших союзників України.

"Для мене честь бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. Вдячний Його Величності за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії", - прокоментував зустріч Зеленський у Telegram-каналі.

Чарльз III та Володимир Зеленський. Фото: пресслужба президента

Нагадаємо, що до нинішнього короля впродовж 70 років британський трон займала його мати Єлизавета II, яка померла 8 вересня 2022 року на 97-му році життя. Рада престолонаслідування проголосила Чарльза новим королем 10 вересня. Втім, церемонія його коронації має відбудетися лише 6 травня 2023 року.

Зазначимо також, що очікується, що наступного дня, 9 лютого, український лідер також може здійснити свій перший візит з початку повномасштбаної війни до Брюсселя, щоб взяти участі в саміті глав держав і урядів Європейського союзу. Також стало відомо, що після Лондона він може відвідати Париж.