Зеленський прибув до Великобританії (ФОТО/ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, прибув до Великої Британії. В аеропорту його особисто зустрів прем'єр-міністр Ріші Сунак.

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Про це очільник британського уряду повідомив у Twitter, написавши: "Вітаємо президента Зеленського в Великобританії".

Відомо, що Зеленський приземлився в аеропорту Станстед і прямує до Вестмінстера, де проведе офіційну зустріч з прем’єр-міністром перед виступом перед депутатами. Пізніше цього дня український лідер зустрінеться з королем Чарльзом III та українськими військовими.

Президент України підтвердив свій візит до Лондона, написавши в Facebook: "Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру за його лідерську позицію".

Зеленський в Лондоні. Фото: ОП

Зеленський здійснить свій перший візит до Великобританії після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Відомо, що він і Сунак обговорять підтримку Великобританією України, починаючи з "стрімких змін" у передачі військової техніки.

За інформацією ЗМІ, Сунак має оголосити розширення програми підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.

Очікування, що український лідер також може здійснити свій перший візит з початку повномасштбаної війни до Брюсселя, щоб взяти участі в саміті глав держав і урядів Європейського Союзу у четвер, 9 лютого.

Поки що очільник держави здійснив єдину поїздку за кордон майже за рік війни, відвідавши Вашингтон у грудні. Водночас тоді Зеленський по дорозі назад завітав до Польщі.