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Британія передасть Україні 200 одиниць бронетехніки
Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.
Про це повідомив очільник МЗС Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі, пише РБК-Україна.
"Велика Британія вирішила піти далі і швидше у питанні допомоги Україні та поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", — заявив Клеверлі під час візиту до Канади.
Він додав, що Британія також надасть Україні ще 100 тис. артилерійських снарядів, на додачу до 300 тис. виділених раніше.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми мусимо дотриматися обіцянки стосовно підтримки України до її перемоги. Саме тому Об’єднане королівство вирішило рухатися швидше й робити більше у підтримці України", - підкреслив Клеверлі.
Зазначимо, Велика Британія в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні, окрім танків Challenger 2, самохідні артустановки AS90 та ракети для протиповітряної оборони
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак погодився негайно надати Україні чотири бойові танки Challenger 2, і ще вісім відправлять найближчим часом.