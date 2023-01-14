Британія передасть Україні 12 танків Challenger 2, перші 4 негайно

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак погодився негайно надати Україні чотири бойові танки Challenger 2, і ще вісім відправлять найближчим часом.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє The Sun.

Як пише видання, прем’єр -міністр сьогодні повідомить про нову військову допомогу президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомило джерело на Даунінг-стріт, Сунак "хоче, щоб наші дії говорили голосніше слів".

Група з чотирьох танків Challenger 2 буде негайно доставлена ​​в Східну Європу, а ще вісім – незабаром після цього.

Зазначається, що цього тижня Сунак провів переговори з керівниками оборонних відомств, заявивши, що доставка танків в Україну має бути оперативним пріоритетом.

І прем’єр-міністр, і міністр оборони Бен Уоллес вирішили відправити повну ескадрилью після прохання Зеленського.

Challenger 2 надійшов на озброєння Британії в середині 1990-х років і має 120-мм гармату.

Раніше Україна заявляла, що для звільнення території від російської окупації їй потрібні 300 західних танків.

Допомога Великобританії стане частиною військового пакету для країни після того, як європейські союзники, включаючи Францію та Німеччину, зобов’язалися надіслати бронетехніку.

Зазначимо, що Польща вже остаточно прийняла рішення передати ЗСУ роту танків Leopard 2 Україні.

Також відомо, що Франція, яка раніше разом з Польщею переконувала Німеччину передати Україні важку зброю, має намір поставити Україні танки до кінця березня.

Також Чехія найближчим часом передасть Україні модернізовані танки Т-72.