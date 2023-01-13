Франція має намір поставити Україні танки до кінця березня

В Міністерстві оборони Франції планують, що протягом двох місяців Париж передасть Києву легкі бойові танки AMX 10-RC. Про це 13 січня повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, передає Reuters.

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Напередодні він мав телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим, у якій французька сторона також підтвердила свою загальну підтримку України.

Резніков коментував цю розмову у своєму Twitter: "Провів плідну розмову з моїм французьким другом Себастьяном Лекорню. Вдячний Франції за постійну підтримку України та за рішення надати AMX-10 RC українській армії. Відзначаємо високу ефективність Crotale та аплодуємо можливості посилити захист українського неба. Дякую за підтримку України".

Раніше, ще у листопаді, Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак.

У грудні Франція ще раз надала Україні зенітні комплекси Crotale. Країна планує в першому кварталі 2023 році надати додаткове озброєння та боєприпаси, аби українці "могли захиститися від бомбардувань".