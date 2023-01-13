Франция намерена поставить Украине танки до конца марта

В Министерстве обороны Франции планируется, что в течение двух месяцев Париж передаст Киеву легкие боевые танки AMX 10-RC. Об этом 13 января сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Накануне у него был телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в котором французская сторона также подтвердила свою общую поддержку Украины.

Резников комментировал этот разговор в своем Twitter: "Провел плодотворный разговор с моим французским другом Себастьяном Лекорню. Благодарен Франции за постоянную поддержку Украины и за решение предоставить AMX-10 RC украинской армии. Отмечаем высокую эффективность Crotale и аплодируем возможности усилить защиту украинского неба. Спасибо за поддержку Украины".

Ранее еще в ноябре Франция передала Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских ракетных атак.

В декабре Франция также предоставила Украине зенитные комплексы Crotale. Страна планирует в первом квартале 2023 года предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы, чтобы украинцы "могли защититься от бомбардировок".