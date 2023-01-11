Польша передаст Украине роту танков Leopard, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалицы.

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Об этом польский лидер сообщил в Twitter.

"Рота танков Leopard для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше", - сказал Дуда во время встречи "Люблинского треугольника", на которой также присутствовали президенты Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Киев долго просил у стран НАТО именно Leopard, в том числе и для ведения контрнаступательных действий. Они также относятся к тяжелой военной технике, которую долго Запад отказывался предоставлять Украине.

Украина запрашивала эти танки у Германии, но Берлин категорически отказывался. Однако глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штарк-Циммерман по итогам рабочего визита в Вашингтон заявила, что Украина должна получить Leopard. Хотя тогда сроки так и не были названы.

Западные чиновники отметили ранее СМИ, что снабжение современных западных танков, таких как Leopard 2, было бы большим толчком для украинской армии, поскольку союзники Киева до сих пор были готовы отправлять только старые советские танки, все еще находившиеся на складах стран Восточной Европы.