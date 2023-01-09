Великобритания может впервые поставить Украине танки Challenger 2 - Sky News

Правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине британских танков Challenger 2. Подобные обсуждения ведутся впервые, сообщает Sky News со ссылкой на собственные источники.

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Лондон хочет подать пример союзникам и вдохновить активнее помогать Киеву.

В Sky News отметили, что такой шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки Западом Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать этому примеру. Последняя все еще колеблется относительно танков Leopard.

"Это побудило других давать танки", — сказал источник издания.

Правительство премьер-министра Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, но если Великобритания предложит Украине Challenger 2, то станет первой страной, которая ответит на просьбы Киева поставить ВСУ западные танки.

Напомним, Украина все еще просит союзников предоставить более тяжелое оружие, в частности, Leopard. Первоначально Германия категорически отказывалась передать эти танки. Но недавно глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штарк-Циммерман по итогам рабочего визита в Вашингтон заявила, что Украина должна получить Leopard 2.

Ранее Берлин отказывалась предоставить Киеву и ПВО Patriot, но после того, как США включили систему в новый пакет военной помощи Украине, Германия тоже решила пойти на такой шаг.