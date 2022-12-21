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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,85 млрд, в него войдет Patriot
США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает Госдепартамент США.
Указывается, что Госсекретарь Энтони Блинкен в соответствии с поручением президента США Джо Байдена санкционирует выделение оружия, боеприпасов и оборудования для Украины на 1 млрд долларов. А министерство обороны объявляет о дополнительной помощи в размере 850 миллионов долларов.
"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря находится с визитом в США. Отметим, что глава государства впервые покинул Украину с 24 февраля.