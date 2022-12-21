Байден готовится объявить о новом пакете военной помощи для Украины на $2 млрд, в который войдет Patriot, — Белый дом

Президент США Джозеф Байден объявит о выделении $2 млрд военной помощи Украине. В новый пакет включили систему Patriot, а также средства, которые используются, чтобы научить украинских военных пользоваться ПВО.

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Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

"Новый пакет будет содержать очень важную составляющую: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важной для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины. Мы будем учить украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot в третьей стране. Это займет некоторое время, но украинские военные вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", - заявили в администрации Байдена.

Как подчеркнул президент США, после обучения украинские военные самостоятельно установят Patriot в Украине без помощи американцев.

О новом пакете военной помощи Байден уведомит в рамках визита президента Владимира Зеленского. Отметим, что глава государства впервые покинул Украину с 24 февраля. Он намерен получить Patriot, а также договориться об ATACMS.

По информации радиостанции WFIN, Байден встретит Зеленского возле Белого дома 21 декабря в 21:00 по киевскому времени. После чего пройдет пресс-конференция главы государства в 23:30.