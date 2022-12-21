Зеленский отправился в США с официальным визитом

После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что 21 декабря в Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности.

Глава Украинского государства также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - написал Зеленский в Твиттере.

Отметим, это будет первая поездка президента за пределы Украины с 24 февраля.

Как пишут СМИ, вероятно, Зеленский вылетел в США из базы Рамштайна в Германии на американском военном самолете.

Ранее американские СМИ сообщили о встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне для обсуждения нового пакета военной помощи.

Во время ожидаемого визита Байден объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 1,8 миллиарда долларов.

Как стало известно, Вашингтон намерен включить системы. противовоздушной обороны Patriot и электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы" в новый пакет военной помощи Украине.

Что касается Patriot, то Киев долгое время запрашивал это ПВО, но администрация президента Джозефа Байдена усердно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи Украине Patriot.