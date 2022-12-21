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Зеленский отправился в США с официальным визитом
После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что 21 декабря в Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности.
Глава Украинского государства также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", - написал Зеленский в Твиттере.
Отметим, это будет первая поездка президента за пределы Украины с 24 февраля.
Как пишут СМИ, вероятно, Зеленский вылетел в США из базы Рамштайна в Германии на американском военном самолете.
Ранее американские СМИ сообщили о встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне для обсуждения нового пакета военной помощи.
Во время ожидаемого визита Байден объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 1,8 миллиарда долларов.
Как стало известно, Вашингтон намерен включить системы. противовоздушной обороны Patriot и электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы" в новый пакет военной помощи Украине.
Что касается Patriot, то Киев долгое время запрашивал это ПВО, но администрация президента Джозефа Байдена усердно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи Украине Patriot.