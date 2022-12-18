Зеленський про передачу систем Patriot Україні: процес іде, займаюсь цим особисто

Президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований позитивно у питанні можливого передання систем протиракетної оборони Patriot Україні, переговори про це з президентом США Джо Байденом йдуть постійно.

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Про це глава держави заявив у інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо - це мої особисті стосунки з президентом Байденом… Ми постійно з ним про це говоримо. Я з великим позитивом дивлюся на це питання", - сказав він.

Також Зеленський наголосив, що наразі Україна потребує засобів протиповітряної оборони, тому ведуться постійні переговори з партнерами. Зокрема, з Францією, Італією та США.

Раніше CNN з посиланням на високопоставленого представника Пентагону повідомляла, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні системи протиракетної оборони Patriot для підтримки засобів ППО проти російських атак.

Нагадаємо, США попри прохання Києва наразі не готові передати ЗСУ ударні безпілотники великого радіуса дії MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні керованими ракетами класу "повітря — земля" Hellfire.

Відомо, що Пентагон відхилив запит України, оскільки побоюється ескалації конфлікту з Росією.

У той же час через місяці переговорів між Києвом та Вашингтоном Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.