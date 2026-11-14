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РФ атакувала дронами об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині: виникла масштабна пожежа

РФ атакувала дронами об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині
РФ атакувала дронами об’єкт "Нафтогазу" на Полтавщині

Удень 14 листопада російські війська атакували дронами один з об’єктів групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

На момент атаки працівники перебували в укритті.

На місці працюють усі необхідні служби. Оцінити масштаби руйнувань та завдані збитки компанія зможе після того, як це дозволить безпекова ситуація.

"Цього тижня атаки на інфраструктуру "Нафтогазу" відбуваються практично щодня. Дякую рятувальникам і співробітникам групи "Нафтогаз" за витримку та професійність", — зазначив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Нагадаємо, 11 листопада російські війська вдарили реактивними дронами по об’єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Тоді також виникла масштабна пожежа та було пошкоджено технологічне обладнання.

Автор:
Тетяна Гойденко

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