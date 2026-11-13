П’ять будинків у Києві залишаються без тепла через борги за газ

У Києві п’ять багатоповерхівок, що входять до трьох ОСББ, досі не можуть підключити опалення через заборгованість за спожитий газ. Загальна сума боргу становить близько 2 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Йдеться про ОСББ "Паркова вежа", "Будинок на Вавилових" і "Діброва Лукрецька", якими управляє приватна компанія "Ковальська-Житлосервіс".

Щоб не допустити зриву теплопостачання у п’яти будинках Голосіївського та Шевченківського районів, місто спільно з "Нафтогаз Трейдинг" запропонувало алгоритм врегулювання заборгованості.

Під час робочої зустрічі представники КМДА, "Нафтогаз Трейдинг", управителя та ОСББ обговорили механізми погашення боргу і відновлення газопостачання.

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що місто та "Нафтогаз Трейдинг" готові забезпечити необхідну координацію, однак подальші кроки мають зробити управитель і представники ОСББ.

Тимчасово виконувач обов’язків генерального директора "Нафтогаз Трейдинг" Ігор Чулой також заявив, що компанія запропонувала механізми врегулювання проблеми та готова сприяти їх реалізації.

Нагадаємо, ще 9 листопада тепло отримали майже 80% будинків Києва, які обслуговують комунальні керуючі компанії. На той момент до опалення було підключено також понад 80% закладів соціальної сфери.