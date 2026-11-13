Київ майже завершив підключення житлових будинків до опалення, без тепла – лише окремі будинки

У Києві до теплопостачання підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків. Без тепла залишаються лише окремі будинки, де виникли аварії на тепломережах.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час відеобрифінгу.

За його словами, аварійні ситуації на тепломережах комунальні служби усувають.

Будинки ОСББ та ЖБК підключають до опалення за індивідуальними заявками.

Тепло також уже подали до 96% закладів соціальної сфери. Їх підключають за заявками керівників установ.

Водночас Кличко зазначив, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі у столиці продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії.

Енергетики цілодобово відновлюють електропостачання, а міські служби ремонтують пошкоджені об’єкти.

Нагадаємо, ще 9 листопада тепло отримали майже 80% будинків Києва, які обслуговують комунальні керуючі компанії. На той момент до опалення також було підключено понад 80% закладів соціальної сфери.