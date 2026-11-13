Опалення вже запустили у регіонах, але частину котелень поки не вмикають з міркувань безпеки

В українських регіонах стартував опалювальний сезон. Наразі працюють 87% котелень та підприємств теплопостачання, а систему поступово виводять на робочу потужність.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За його словами, на решті об’єктів ситуація перебуває під контролем.

Частина котелень ще завершує ремонтні роботи. В окремих випадках об’єкти поки не запускають з міркувань безпеки, щоб не привертати до них увагу російських військ.

Корецький запевнив, що до опалення будуть підключені всі споживачі.

Нагадаємо, раніше у низці регіонів уже почали подавати тепло. Станом на початок листопада опалення отримували майже 2,5 тис. житлових будинків, а регіони поступово переходили до повноцінного запуску систем теплопостачання.