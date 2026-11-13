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Отопление уже запустили в регионах, но часть котельных пока не включают из соображений безопасности

Отопление
Отопление уже запущено в регионах / Unsplash

В украинских регионах стартовал отопительный сезон. В настоящее время работают 87% котельных и предприятий теплоснабжения, а система постепенно выводится на рабочую мощность.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По его словам, на остальных объектах ситуация находится под контролем.

Часть котельных еще завершает ремонтные работы. В редких случаях объекты пока не запускают из соображений безопасности, чтобы не привлекать к ним внимание российских войск.

Корецкий заверил, что к отоплению будут подключены все потребители.

Напомним, ранее в ряде регионов уже начали подавать тепло. По состоянию на начало ноября отопление получали около 2,5 тыс. жилых домов, а регионы постепенно переходили к полноценному запуску систем теплоснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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