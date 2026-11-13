Киев почти завершил подключение жилых домов к отоплению, без тепла – только отдельные дома

В Киеве к теплоснабжению уже подключили 99% коммунальных многоквартирных домов. Без тепла остаются только отдельные дома, где произошли аварии на теплосетях.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время видеобрифинга.

По его словам, аварийные ситуации на теплосетях коммунальные службы устраняют.

Дома ОСМД и ЖСК подключают к отоплению по индивидуальным заявкам.

Тепло уже подали до 96% учреждений социальной сферы. Их подключают по заявкам руководителей учреждений.

В то же время Кличко отметил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в столице продолжают применять экстренные отключения электроэнергии.

Энергетики круглосуточно возобновляют электроснабжение, а городские службы ремонтируют поврежденные объекты.

Напомним, еще 9 ноября тепло получили около 80% домов Киева, которые обслуживают коммунальные управляющие компании. К тому моменту к отоплению также было подключено более 80% учреждений социальной сферы.