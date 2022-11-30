У Пентагоні розглядають можливість надання Україні систем Patriot

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні системи протиракетної оборони Patriot для підтримки засобів ППО проти російських атак.

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Про це повідомив високопоставлений представник Пентагону, пише CNN.

"Усі можливості перебувають на столі", – сказав чиновник, відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість відправки Patriot саме в Україну.

За його словами, Patriot є одним із засобів ППО, які наразі розглядаються.

ППО України є "головним пріоритетом" США, додав чиновник.

"Ми розглядаємо всі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам, що можуть зробити США, що можуть зробити наші союзники і партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисні", – додав представник Пентагону.

Зазначимо, зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

Нагадаємо, США попри прохання Києва наразі не готові передати ЗСУ ударні безпілотники великого радіуса дії MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні керованими ракетами класу "повітря — земля" Hellfire.

Відомо, що Пентагон відхилив запит України, оскільки побоюється ескалації конфлікту з Росією.

У той же час через місяці переговорів між Києвом та Вашингтоном Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.