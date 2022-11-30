- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Пентагоне рассматривают возможность предоставления Украине систем Patriot
Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передачи Украине системы противоракетной обороны Patriot для поддержки средств ПВО против российских атак.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет CNN.
"Все возможности находятся на столе", – сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки Patriot именно в Украину.
По его словам, Patriot является одним из рассматриваемых в настоящее время средств ПВО.Подписывайтесь на наш Telegram канал
ПВО Украины является главным приоритетом США, добавил чиновник.
"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам. США и союзники рассматривают комбинации возможностей, которые были бы полезны", - добавил представитель Пентагона.
Отметим, зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности самолетов и крылатых ракет.
Напомним, США, несмотря на просьбу Киева не готовы передать ВСУ ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух - земля" Hellfire.
Известно, что Пентагон отклонил запрос Украины, потому что опасается эскалации конфликта с Россией.
В то же время, через месяцы переговоров между Киевом и Вашингтоном Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.