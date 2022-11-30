В Пентагоне рассматривают возможность предоставления Украине систем Patriot

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передачи Украине системы противоракетной обороны Patriot для поддержки средств ПВО против российских атак.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет CNN.

"Все возможности находятся на столе", – сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки Patriot именно в Украину.

По его словам, Patriot является одним из рассматриваемых в настоящее время средств ПВО.

ПВО Украины является главным приоритетом США, добавил чиновник.

"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам. США и союзники рассматривают комбинации возможностей, которые были бы полезны", - добавил представитель Пентагона.

Отметим, зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности самолетов и крылатых ракет.

Напомним, США, несмотря на просьбу Киева не готовы передать ВСУ ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух - земля" Hellfire.

Известно, что Пентагон отклонил запрос Украины, потому что опасается эскалации конфликта с Россией.

В то же время, через месяцы переговоров между Киевом и Вашингтоном Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.