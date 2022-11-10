США відмовилися надавати Україні нові дрони Gray Eagle

США попри прохання Києва наразі не готові передати ЗСУ ударні безпілотники великого радіуса дії MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні керованими ракетами класу "повітря — земля" Hellfire.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що Пентагон відхилив запит України, оскільки побоюється ескалації конфлікту з Росією.

"Адміністрація Байдена не надаватиме Україні новітні дрони, попри прохання Києва та двопартійної групи членів Конгресу. Це демонструє обмеження на типи озброєння, яке Вашингтон охочий надати для оборони України", - пише видання.

За даними WSJ, офіційни чиновники США прийняли рішення не надавати зброю, яка може націлитися на позиції всередині Росії.

Більше того у Пентагоні висловлюють побоювання, що є ризик, що деталі дрона росіяни можуть викрасти на полі бою у разі збиття апарату.

WSJ додає, що у компанії General Atomics, яка виробляє Grey Eagle, також підтвердили, що проінформовані про рішення влади, але відмовився коментувати подробиці.

Зазначимо, General Atomics MQ-1C Grey Eagle- це середньовисотний (MALE) безпілотний літальний апарат тривалої дії. Розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армії Сполучених Штатів Америки. Дрон оснащується ракетами AGM-114 Hellfire. Кожен з апаратів н може нести до 8 таких ракет. Максимальна швидкість Gray Eagle: 309 км/год, тривалість польоту: 25 годин.

Нагадаємо, Україна ще у квітні попросила США надати дрони Gray Eagle MQ-1C. Це також підтримували і члени Конгресу від обох партій, які просили адміністрацію Байдена надати Україні дрони середньої висоти, які можуть літати понад 24 години.

Крім того, у вересні американські конгресмени закликали міністра оборони США Ллойда Остіна прискорити розгляд Пентагоном запиту влади України на постачання сучасних бойових безпілотниківGray Eagle.