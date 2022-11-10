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Політика
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США відмовилися надавати Україні нові дрони Gray Eagle

США відмовилися надавати Україні нові дрони Gray Eagle

США попри прохання Києва наразі не готові передати ЗСУ ударні безпілотники великого радіуса дії MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні керованими ракетами класу "повітря — земля" Hellfire.

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Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що Пентагон відхилив запит України, оскільки побоюється ескалації конфлікту з Росією.

"Адміністрація Байдена не надаватиме Україні новітні дрони, попри прохання Києва та двопартійної групи членів Конгресу. Це демонструє обмеження на типи озброєння, яке Вашингтон охочий надати для оборони України", - пише видання.

За даними WSJ, офіційни чиновники США прийняли рішення не надавати зброю, яка може націлитися на позиції всередині Росії.

Більше того у Пентагоні висловлюють побоювання, що є ризик, що деталі дрона росіяни можуть викрасти на полі бою у разі збиття апарату. 

WSJ додає, що у компанії General Atomics, яка виробляє Grey Eagle, також підтвердили, що проінформовані про рішення влади, але відмовився коментувати подробиці. 

Зазначимо, General Atomics MQ-1C Grey Eagle- це середньовисотний (MALE) безпілотний літальний апарат тривалої дії. Розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армії Сполучених Штатів Америки. Дрон оснащується ракетами AGM-114 Hellfire. Кожен з апаратів н може нести до 8 таких ракет. Максимальна швидкість Gray Eagle: 309 км/год, тривалість польоту: 25 годин.

Нагадаємо, Україна ще у квітні попросила США надати дрони Gray Eagle MQ-1C. Це також підтримували і члени Конгресу від обох партій, які просили адміністрацію Байдена надати Україні дрони середньої висоти, які можуть літати понад 24 години.

Крім того, у вересні американські конгресмени закликали міністра оборони США Ллойда Остіна прискорити розгляд Пентагоном запиту влади України на постачання сучасних бойових безпілотниківGray Eagle.

Автор:
Світлана Манько