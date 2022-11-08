Італія має намір поставити Україні системи ППО - ЗМІ

Італійський уряд готує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного представника правлячої коаліції, яка отримала владу внаслідок нещодавніх виборів.

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Той заявив, що Рим готовий надати Україні різні системи ППО, зокрема франко-італійські SAMP/T середньої дальності та італійські Aspide, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

У той же час співрозмовник агентства не дав інформації про кількість озброєння, яку Італія може запропонувати, так само як і про терміни постачання якогось із них.

Зазначимо також, що Напередодні новий міністр оборони Італії Гвідо Крозетто поговорив телефоном з міністром оборони США Ллойдом Остіном, пообіцявши підтримувати Україну в її боротьбі проти вторгнення Росії "стільки, скільки це необхідно".

Італія схвалила перше постачання зброї Україні ще наприкінці лютого за уряду Маріо Драгі. Новий же коаліційний уряд правих партій на чолі з Джорджею Мелоні зараз готує вже шостий пакет військової допомоги.

Хоча Італія офіційно не звітувала про передану Україні військову допомогу, ЗМІ тижнем раніше повідомляли, що вона ще за рішенням попереднього уряду Драгі передала близько 20-30 самохідних гаубиць M109L і дві ракетні системи M270 MLRS на гусеничному ходу. Також зазначалося, що Україні незабаром буде поставлено шість 155-міліметрових САУ PzH2000 німецького виробництва.