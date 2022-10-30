Італія передала Україні понад 20 САУ M109L - ЗМІ

Італія за рішенням попереднього уряду на чолі з Маріо Драгі передала Україні понад 20 своїх самохідних гаубиць M109L. Про це повідомляє місцева газета La Repubblica.

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"Це броньовані гусеничні машини зі 155-міліметровою гарматою, яка використовує натовські боєприпаси. В останні роки холодної війни Італія виробила їх сотні, оновивши початкову модель США, але з початку нового тисячоліття їх було знято з озброєння", - пише видання.

Зазначається, що поставлено від 20 до 30 екземплярів, хоча точна кількість залишається у секреті. Спочатку САУ пройдуть перевірку, після чого вирушать безпосередньо на передову.

Також, як зазначає La Repubblica, Італія поставила Україні дві ракетні системи M270 MLRS на гусеничному ході, які раніше також передавали Великобританія та Німеччина (за назвою MARS II).

Крім того, за даними видання, Україні незабаром буде поставлено шість 155-міліметрових САУ PzH2000 німецького виробництва, які доповнять арсенал з 15 таких знарядь, вже переданих Німеччиною та Нідерландами. Стверджується, що українське військове командування вже визначило, що їх буде розміщено в Бахмуті Донецької області для відбиття атак російських військ та ПВК "Вагнер".

Повідомляється, що з армійських складів в Італії знято для передачі Україні десятки американських бронетранспортерів М113. Раніше такі БТР, нагадаємо, передавали самі США та Литва. Також БТР YPR-765, створені на основі M113, передавались Україні Нідерландами.

У травні Італія подарувала Україні 155-міліметрові гаубиці FH70. Як пише La Repubblica, це постачання виявилося дуже корисним для ведення боїв на Донбасі влітку. Крім того, ці знаряддя використовувалися під час відвоювання ЗСУ окупованої частини Харківської області.

Крім цього, Італія поставила бронеавтомобілі підвищеної прохідності Lince італійського ж виробництва, які були передані до складу десантно-штурмових підрозділів української армії і використовувалися в ході контрнаступів у Херсонській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, що український міністр оборони Олексій Резніков раніше у жовтні повідомляв про виділення Італією нового пакету військової допомоги, проте жодних подробиць цього не наводив.

При цьому через кілька днів Італія офіційно отримала новий уряд на чолі з лідером ультраправої партії "Брати Італії" Джорджею Мелоні, сформований за підсумками позачергових виборів 25 вересня, що відбулися в результаті відставки уряду Драгі в липні.