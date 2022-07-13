Скільки зброї Німеччина передала Україні: опубліковано повний список

Уряд Німеччини опублікував повний список летальної та нелетальної військової допомоги, яка вже передана Україні. Перелік оприлюднено на офіційному сайті федерального уряду Німеччини.

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Станом на вечір 12 липня Україна вже отримала від Німеччини таке озброєння:

3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 із 900 пусковими пристроями;

14 тисяч протитанкових мін;

500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;

700 переносних зенітно-ракетних комплексів "СТРІЛА";

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи навчання та забезпечення запчастинами (спільний проект із Нідерландами);

21,8 млн. набоїв до вогнепальної зброї;

50 протибункерних ракет;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами;

100 тисяч ручних гранат;

5,3 тис. зарядів вибухівки;

100 тис метрів детонаційного шнура та 100 тис детонаторів;

350 тис. інших детонаторів;

10 500 снарядів калібру 155 мм;

10 протидронових гармат;.

Крім того, ФРН передала українській стороні (нелетальну) таку військову допомогу:

100 автоінжекторних пристроїв;

14 протидронових датчиків та генераторів перешкод



28000 бойових касок;

15 палет військового обмундирування;

280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

100 наметів;

12 генераторів;

6 палет для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 палет медичного матеріалу;

60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10000 спальних мішків;

600 захисних окулярів;

радіочастотні системи;

3000 польових телефонів;

польовий госпіталь (спільний проект із Естонією);

353 очок нічного бачення;

4 електронні засоби боротьби з дронами;

165 польових біноклів;

медичні матеріали (у тому числі рюкзаки, компресійні пов'язки);

38 лазерних далекомірів;

дизельне паливо та бензин (постачання продовжуються);

10 тонн рідини AdBlue для двигунів;

500 медичних сіток;

402 000 сухих пайків;

запчастини для МіГ-29;

30 броньованих автомобілів.

Також Німеччина готується передати новий пакет військової допомоги, до якого увійде:

53 000 боєприпасів;

8 мобільних наземних РЛЗ та тепловізійних приладів;

3 самохідні гаубиці;

4000 зенітних танкових боєприпасів;

10 автономних надводних дронів;

16 тягачів та 14 напівпричепів;

4 причепи;

43 розвідувальні дрони;

1 високочастотний пристрій із обладнанням;

10 броньованих автомобілів;

7 глушилок;

8 електронних пристроїв захисту від дронів;

4 мобільних, дистанційно керованих та захищених пристрої розмінування;

65 холодильників для медикаментів;

1 пункт дезактивації транспортних засобів;

54 БТР М113 із озброєнням;

30 зенітних танків GEPARD;

система ППО IRIS-T SLM;

РЛС виявлення артилерії COBRA;

80 пікапів;

3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом;

100000 аптечок;

3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини.



З міркувань безпеки уряд Німеччини утримується від надання додаткових подробиць, зокрема щодо способів і часу доставки, доки передача не відбудеться фактично.

Зазначимо, що уряд Німеччини має намір купити Україні за свої гроші новітню систему ППО, якої ще немає на озброєнні Збройних сил ФРН. Крім того, Україна обговорює з Німеччиною постачання підводних човнів.