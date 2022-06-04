Україна обговорила з Німеччиною постачання підводних човнів

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із федеральним міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт, політики обговорили надання Україні зброї, зокрема підводних човнів.

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"Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому", - сказав Стефанчук.

Він додав, що ЗСУ очікують на постачання систем IRIS-T у найкоротші терміни. Це озброєння, як зазначає Стефанчук, допоможе захистити українські міста від нальотів російської авіації та ракетного обстрілу.

Крім того, Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні та закликав його збільшити військову підтримку нашій країні. У свою чергу раніше Шольц заявив, що Німеччина поставить Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Нагадаємо також, що нещодавно Україна отримала від Німеччини 2450 ручних протитанкових гранатометів, 600 протитанкових мін спрямованої дії та 3000 протитанкових мін.