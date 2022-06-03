Стефанчук зустрівся із Шольцем та закликав його передати Україні сучасне озброєння

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні та закликав його збільшити військову підтримку нашій країні.

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Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема Стефанчук закликав надати Україні сучасне озброєння для продовження війни проти Росії.

"Звичайно, нам насамперед потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тому ми очікуємо і бронетранспортери Marder, і танки Leopard", - заявив Стефанчук.

Також спікер Верховної ради зазначив, що постачання важкого озброєння має бути прискорене.

За словами Стефанчука, щодня в Україні гинуть близько 100 людей і ще сотні зазнають поранень.

"Тому було б добре, якби час між ухваленням рішення та реальним постачанням зброї було максимально скорочено", - наголосив Стефанчук.

Він також запросив Шольца відвідати Україну та виступити в українському парламенті, повідомляє прес-служба апарату ВР.

"Німеччина є лідером ЄС, і думка Німеччини щодо кандидатства України в ЄС є дуже важливою. Я думаю, що зміг розвіяти всі скептичні побоювання Олафа Шольца і дуже сподіваюся на його позитивне рішення на саміті Європейської Ради", — додав спікер Верховної Ради.

Зазначимо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина поставить Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Нагадаємо також, що нещодавно Україна отримала від Німеччини 2450 ручних протитанкових гранатометів, 600 протитанкових мін спрямованої дії та 3000 протитанкових мін.