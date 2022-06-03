Стефанчук встретился с Шольцем и призвал его передать Украине современное вооружение

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку нашей стране.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, Стефанчук призвал предоставить Украине современное вооружение для продолжения войны против России.

"Конечно, нам прежде всего нужно современное оружие. Мы также можем сражаться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и бронетранспортеры Marder, и танки Leopard ",- заявил Стефанчук.

Также спикер Верховной рады отметил, что поставки тяжелого вооружения должны быть ускорены.

По словам Стефанчука, ежедневно в Украине гибнут около 100 человек и еще сотни получают ранения.

"Поэтому было бы хорошо, если бы время между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", - подчеркнул Стефанчук.

Он также пригласил Шольца посетить Украину и выступить в украинском парламенте, сообщает пресс-служба аппарата ВР.

"Германия является лидером ЕС, и мнение Германии по поводу кандидатства Украины в ЕС очень важно. Я думаю, что смог развеять все скептические опасения Олафа Шольца и очень надеюсь на его положительное решение на саммите Европейского Совета", — добавил спикер Верховной Рады.

Отметим, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним также, что недавно Украина получила от Германии 2450 ручных противотанковых гранатометов, 600 противотанковых мин направленного действия и 3000 противотанковых мин.