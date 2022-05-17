ВСУ получили от Германии 2450 одноразовых противотанковых гранатометов RGW 90 и 4600 противотанковых мин

Германия передала Украине партию оружия для борьбы с российской армией.

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Так, за последние две недели в Украину прибыли и распределены по подразделениям украинской армии 2450 ручных противотанковых ружей RGW 90, 1600 противотанковых мин направленного действия DM22 и 3000 противотанковых мин DM31. Об этом передает Spiegel.

Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90, непосредственно у немецкого производителя. Между тем противотанковые мины, по-видимому, поступают с немецких складов Бундесвер.

Список поставок немецких вооружений расширяется за счет следующего транша. Берлин поставил в Украину в основном противотанковые средства, бронетехнику, миллионы патронов различного калибра и взрывчатку. В списках поставок также значатся 15 единиц противобункерного оружия, так называемых бункерных кулаков или дистанционных детонаторов для взрывных устройств.

Однако пока поставки тяжелого вооружения еще не начались.

Бундесвер уже обучает украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Однако не раньше июля ожидается, что семь современных артиллерийских систем, которые Германия пообещала Киеву, будут передислоцированы. Поставка анонсированных зенитных танков "Гепард" также затягивается, так как боеприпасы для системы, которых сейчас мало, приходится искать по всему миру.

Напомним, что по словам канцлера Германии Олафа Шольца, для быстрого окончания войны необходимо мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Однако до заключения потенциального договора еще далеко.