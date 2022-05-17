Для быстрого завершения войны Россия должна договариваться с Украиной, - Шольц

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, для быстрого окончания войны необходимо мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Однако до заключения потенциального договора еще далеко. При этом Путин не должен победить.

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Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в эфире программы RTL Direkt.

После разговора с Путиным глава правительства ФРГ обеспокоен возможностью эскалации войны в Украине. Однако канцлер убежден, что России нельзя позволить стать триумфатором.

"Мы должны быть в состоянии принимать разумные, очень сознательные и очень смелые решения. Путин не должен выиграть войну, это цель. Но мы не будем выходить за эти рамки. Это было бы очень неправильной целью, учитывая тот факт, что это ядерная держава", — заявил Шольц.

Канцлер Германии также обеспокоен длительностью войны. Он уверен, что для ее завершения Россия должна договариваться с Украиной.

"В чем смысл? Если так пойдет и дальше, то в конечном итоге будет только больше погибших, больше разрушенных деревень, поселков и городов. Поэтому война должна закончиться быстро. Для этого необходимо решение России принять участие в достижении взаимопонимания с Украиной", — сказал Шольц.

Он добавил, что "оружие должно замолчать, а Россия — вывести свои войска". Только тогда удастся найти решение, но пока нет признаков такого развития событий.

Напомним, что мясник Вальтер Адам из немецкого городка Герксгайм отправил украинскому послу Андрею Мельнику печеночную колбасу в праздничной упаковке после того, как Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания немецкого лидера ехать в Украину.