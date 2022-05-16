Немецкий мясник отправил украинскому послу ливерную колбасу из-за его высказывания о Шольце

Мясник Вальтер Адам из немецкого городка Герксгайм отправил украинскому послу Андрею Мельнику печеночную колбасу в праздничной упаковке после того, как Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания немецкого лидера ехать в Украину.

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Об этом сообщает издание Welt.

Мельник в своем Twitter ответил мяснику, пригласив его в гости.

"Уважаемый мастер-мясник Вальтер Адам из Герксгайма! Мы с женой с нетерпением ждем вашей домашней пфальцской ливерной колбасы. И мы сердечно приглашаем вас в Берлин и в Украину", — написал украинский посол.

В свою очередь Вальтер Адам уже принял приглашение и намерен ехать в Берлин к Мельнику.

В процессе приготовления печеночной колбасы есть свои особенности. Дело в том, что все колбасы варят вместе, но печеночную нужно варить дольше, поэтому ее оставляют одну в посудине, а другие вынимают, так как они быстрее готовятся. Отсюда пошло выражение об ливерной колбасе, которая "обижается, потому что осталась одна".

Напомним, в начале мая Мельник раскритиковал Шольца из-за отказа от поездки в Киев словами: "Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному".