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Посол Украины назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания немецкого лидера ехать в Украину.
Об этом сообщает издание Spiegel.
"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному", — заявил украинский посол.
Шольц не захотел посетить Украину, потому что "Киев отказал президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру в визите".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По мнению Мельника, канцлер ведет себя не как государственный деятель.
"Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", — отметил посол.
Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.
В свою очередь в Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в украинскую столицу восприняли с удивлением.