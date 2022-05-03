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Посол Украины назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой"

Посол Украины назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой"
Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания немецкого лидера ехать в Украину.

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Об этом сообщает издание Spiegel.

"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному", — заявил украинский посол.

Шольц не захотел посетить Украину, потому что "Киев отказал президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру в визите".

По мнению Мельника, канцлер ведет себя не как государственный деятель.

"Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", — отметил посол.

Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.

В свою очередь в Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в украинскую столицу восприняли с удивлением.

Автор:
Вита Молодан