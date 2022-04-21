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Шольца могут отправить в отставку из-за отказа передать Украине тяжелое оружие — СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с растущим давлением внутри своей правительственной коалиции из-за его отказа отправить тяжелое вооружение Украине для ее войны с Россией. Теперь политику грозит отставка, сообщают СМИ.
В частности, издание Spiegel сообщает, что лидеры оппозиционных партий Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если Шольц этого не сделает.
Политологи утверждают, что у оппозиции есть все шансы собрать голоса для принятия резолюции. Если это произойдет, то Шольцу нужно будет просить вотум доверия, то есть обеспечить себе большинство в Бундестаге, объясняют в издании.
При этом в коалиции также многие поддерживают отправку тяжелого оружия Украине. Антон Хофрайтер, партия которого является одной из двух в коалиционном правительстве, заявил новостному порталу t-online: "Объявленная продажа оружия Украине Олафом Шольцем — еще один шаг в правильном направлении, но этого недостаточно".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Хофрайтер рассказал редакционной сети Deutschland, что, по его мнению, очень важно, чтобы Украина сейчас быстро получила более тяжелое вооружение.
В свою очередь депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай призвал к скорейшему решению вопроса о доставке тяжелых вооружений.
"Украина нуждается не только в нашей полной поддержке и солидарности, но и в конкретной помощи, и, с моей точки зрения, поставки оружия, а точнее тяжелого вооружения, сейчас — необходимы", — подчеркнул Джир-Сарай.
Напомним, Шольц заявил, что его страна по-прежнему предоставляет военную помощь Украине, хотя она практически достигла своего предела, и не собирается отправлять тяжелое оружие.
Напомним, что ранее в Германии заявляли, что вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передадут современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.