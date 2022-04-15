Канцлер ФРГ намерен выделить 2 млрд евро на военную технику для Украины - Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен увеличить военный бюджет Германии на 2 млрд евро, и большинство этих денег пойдут на оказание помощи Украине.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц хочет потратить дополнительно 2 млрд евро на военную помощь Украине. В частности, на закупку военной техники. Об этом сообщает Reuters.

Средства планируют потратить на закупку новой военной техники, большинство которой пойдет в Украину. Только на “Европейский фонд мира”, закупающий оружие для Украины, из этой суммы предусмотрено около 400 миллионов евро. При этом ранее в Германии отмечали, что не готовы поставлять Украине все вооружения, которые есть в наличии у бундесвера.

По информации агентства, правительство уже согласовало значительное увеличение средств на военную помощь в дополнительном бюджете.

Напомним, что 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна будет поставлять оружие Украине, несмотря на так называемую философию безопасности, которой Берлин всегда придерживался. Также он подчеркнул, что Европа в целом и Германия в частности не возобновит дружественные отношения с Россией, пока внутри страны будет сохраняться действующий режим.