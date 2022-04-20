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Германия придумала схему непрямых поставок тяжелого вооружения Украине

Германия придумала схему непрямых поставок тяжелого вооружения Украине

Германия вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву передаст современные танки странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.

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Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц журналистам после видеосозвона с союзниками по НАТО, Германия заручилась поддержкой оборонных подрядчиков страны, чтобы помочь увеличить поставки оружия в Украину после того, как были исчерпаны имеющиеся запасы ее собственных вооруженных сил.

Отправлять в Украину будут советскую технику, потому что украинские солдаты обучены ею обращаться и ее можно доставить без замедления.

Издание не сообщает, какие именно страны Восточной Европы примут участие в таком "обмене" вооружением.

Шольц также заявил, что Германия готова отправить больше противотанковых и зенитных систем и упомянул артиллерийские боеприпасы.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что Шольц блокирует поставки немецких танков Украине, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца о дальнейших поставках вооружений "большим разочарованием и горечью".

Автор:
Светлана Манько