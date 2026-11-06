АМКУ позволил Uber получить контроль над Delivery Hero – владельцем Glovo в Украине.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил американской компании Uber разрешение на опосредованное вступление в контроль над немецкой Delivery Hero SE, которой принадлежит украинский бизнес сервиса доставки Glovo. Соответствующее решение регулятор принял 5 ноября 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует АМКУ.

О договоренности по приобретению Delivery Hero стало известно в июле 2026 года. Тогда Uber Technologies предложила заплатить 41,5 евро за акцию германской компании. На момент объявления сделки ее общая стоимость оценивалась примерно в $14,8 млрд. Совет директоров обеих компаний предложение одобрил единогласно.

В случае завершения соглашения под контроль Uber перейдет не только украинский бизнес Glovo, но и сделки сервиса в ряде других стран. В частности, речь идет о Армении, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Грузии, Италии, Казахстане, Кении, Кыргызстане, Черногории, Марокко, Нигерии, Сербии, Тунисе и Уганде.

В то же время, часть активов Glovo планируют передать другому покупателю. Инвестиционная компания из Нью-Йорка SSW Partners должна приобрести бизнес сервис в Молдове, Польше, Румынии, Португалии и Испании.

В целом Uber сохранит за собой операции Delivery Hero в 50 странах, совокупный валовой объем заказов которых в 2025 году составил около $42 млрд. Бизнес в 14 других странах, в частности Австрии, Греции, Испании, Норвегии, Польши, Португалии и Швеции, планируют продать SSW Partners за $1,6 млрд.

К моменту объявления договоренности Uber уже владела 24,77% акций Delivery Hero непосредственно и контролировала еще 11,74% через финансовые инструменты. Еще 17% акций немецкой компании принадлежали инвестиционной группе Prosus NV, согласившейся продать свой пакет Uber.

В рамках договоренностей руководство Uber также пообещало сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине и не сокращать персонал минимум до 2029 года. Кроме того, компания планирует инвестировать в Германию 2 млрд. евро в течение следующих пяти лет.

В Uber заявили, что по завершении сделки платформа мобильности и доставки компании будет охватывать 99 рынков. Совокупный валовой объем заказов на них, по предварительным оценкам, в 2025 году мог составить $236 млрд.

О компаниях

Uber Technologies Inc. – американская технологическая компания, основанная в 2009 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Компания развивает цифровую платформу для заказа поездок, доставки еды и товаров. Сервис Uber Eats работает на международном рынке доставки, а приобретение Delivery Hero должно усилить позиции компании в этом сегменте и расширить географию ее присутствия.

Delivery Hero SE – немецкая технологическая компания со штаб-квартирой в Берлине, основанная в 2011 году. Она развивает платформы для заказа и доставки еды, продуктов и товаров повседневного потребления. Компания работает под разными брендами на рынках Европы, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. С 2017 года ее акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

Glovo – испанская платформа доставки, основанная в 2015 году в Барселоне. Сервис позволяет заказывать еду из ресторанов, продукты из супермаркетов, аптечные товары и другие покупки с доставкой. В июле 2022 года Delivery Hero завершила покупку контрольного пакета Glovo, после чего сервис вошел в ее группу.

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