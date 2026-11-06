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Более 60 больниц в Украине установили солнечные электростанции: сколько еще готовят к запуску

солнечные панели
Уже 61 учреждение здравоохранения начало свою генерацию электроэнергии / Минэнерго

С января по конец октября 2026 года солнечные электростанции заработали в 61 заведении здравоохранения Украины. Их общая установленная мощность составляет 4400 кВт, или 4,4 МВт.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Еще 147 проектов по установлению собственной генерации в медицинских учреждениях находятся на разных этапах реализации.

Кто профинансировал проекты

Оборудование для медучреждений было закуплено при поддержке международных партнеров. Больше проектов профинансировала Германия — 39. Еще 12 заведений получили поддержку Швеции, 5 — Великобритании, 2 — Европейского Союза.

По одному медучреждению снабдили оборудованием при поддержке Бельгии, Канады и Нидерландов.

Установка солнечных электростанций происходит в рамках программы "Луч надежды". Она предусматривает оснащение больниц солнечными панелями, системами накопления энергии и другим оборудованием, обеспечивающим электроснабжение во время перебоев в сети.

Программа совместно будет реализована Европейской комиссией, Министерством энергетики и Министерством здравоохранения Украины. Она финансируется через Фонд поддержки энергетики Украины по координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Напомним, с января по начало октября 2026 года в рамках реализации совместного проекта "Луч надежды" уже 55 учреждений здравоохранения в Украине начали собственное производство электроэнергии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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