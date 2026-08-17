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Более 40 медучреждений уже генерируют собственную электроэнергию: детали программы "Луч надежды"

солнечные панели
В Украине 43 больницы перешли на солнечную энергию с начала 2026 года / Depositphotos

В период с января по начало августа 2026 года 43 учреждения здравоохранения в Украине начали собственное генерирование электроэнергии в рамках инициативы "Луч надежды".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, общая мощность введенных в работу солнечных электростанций составила 3 365 кВт.

Кроме того, еще 285 соответствующих проектов в больницах сейчас находятся на разных стадиях исполнения.

Оснащение 43 медучреждений стало возможным при содействии международных партнеров.

В частности, 32 заведения получили оборудование при финансовой поддержке Германии, 5 - Швеции, 4 - Великобритании, еще 2 - Европейского Союза.

О программе

Программа "Луч надежды" является совместной инициативой Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины. Она реализуется в рамках Фонда поддержки энергетики Украины по координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Цель программы — повысить энергетическую устойчивость здравоохранительных учреждений, обеспечив их солнечными панелями, системами накопления энергии и другим оборудованием для гарантированного электроснабжения и бесперебойной работы.

Напомним, Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней   оборудовали более 200 солнечными панелями с аккумуляторами. Автономная система сохранит работу оборудования и температурный режим для вакцин во время отключения света.

Автор:
Татьяна Бессараб

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