- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Луч надежды": украинские больницы установили солнечные электростанции мощностью почти 3250 кВт
С января по конец июля 2026 года 40 украинских больниц в рамках программы "Луч надежды" установили солнечные электростанции общей мощностью 3249 кВт. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу медицинского оборудования и оградить заведения от отключений света.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Масштабы и этапы проекта
В настоящее время продолжаются работы по расширению сети автономных источников питания в медицинских учреждениях:
- 113 объектов находятся на разных стадиях реализации;
- 5 заведений здравоохранения находятся на завершающем этапе;
- 144 медицинских учреждения находятся на этапе разработки технических решений.
Источники финансирования и партнеры
Ввод в эксплуатацию оборудования в первых 40 медицинских учреждениях состоялся за счет международной помощи:
- 30 заведений обеспечено при финансировании Германии;
- 5 заведений – при поддержке Швеции;
- 3 заведения – при поддержке Великобритании;
- 2 заведения – при поддержке Европейского Союза.
О программе
Программа "Луч надежды" является совместной инициативой Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины. Она реализуется в рамках Фонда поддержки энергетики Украины по координации Секретариата Энергетического Сообщества.
Цель программы — повысить энергетическую устойчивость здравоохранительных учреждений, обеспечив их солнечными панелями, системами накопления энергии и другим оборудованием для гарантированного электроснабжения и бесперебойной работы.
Напомним, Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней оборудовали более 200 солнечных панелей с аккумуляторами. Автономная система сохранит работу оборудования и температурный режим для вакцин во время отключения света.