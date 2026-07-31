"Луч надежды": украинские больницы установили солнечные электростанции мощностью почти 3250 кВт

С января по конец июля 2026 года 40 украинских больниц в рамках программы "Луч надежды" установили солнечные электростанции общей мощностью 3249 кВт. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу медицинского оборудования и оградить заведения от отключений света.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Масштабы и этапы проекта

В настоящее время продолжаются работы по расширению сети автономных источников питания в медицинских учреждениях:

113 объектов находятся на разных стадиях реализации;

5 заведений здравоохранения находятся на завершающем этапе;

144 медицинских учреждения находятся на этапе разработки технических решений.

Источники финансирования и партнеры

Ввод в эксплуатацию оборудования в первых 40 медицинских учреждениях состоялся за счет международной помощи:

30 заведений обеспечено при финансировании Германии;

5 заведений – при поддержке Швеции;

3 заведения – при поддержке Великобритании;

2 заведения – при поддержке Европейского Союза.

О программе

Программа "Луч надежды" является совместной инициативой Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины. Она реализуется в рамках Фонда поддержки энергетики Украины по координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Цель программы — повысить энергетическую устойчивость здравоохранительных учреждений, обеспечив их солнечными панелями, системами накопления энергии и другим оборудованием для гарантированного электроснабжения и бесперебойной работы.

Напомним, Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней оборудовали более 200 солнечных панелей с аккумуляторами. Автономная система сохранит работу оборудования и температурный режим для вакцин во время отключения света.